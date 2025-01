Angelina Mango e Ginoble, capodanno in agriturismo. Il titolare della struttura: “Ragazzi uniti e molto educati”

Volterra (Pisa), 4 gennaio 2025 – Cinque giorni di vacanza in Val di Cecina per la pop star Angelina Mango e uno dei cantanti de Il Volo, Gianluca Ginoble, che insieme ad altri amici hanno soggiornato in una villa dell’agriturismo Diacceroni di Villamagna a Volterra, dal 29 dicembre al 2 gennaio, festeggiando la notte di San Silvestro proprio in villa con una cena da asporto ordinata presso la struttura ricettiva e cantando e ballando in gruppo. Una comitiva di amici artisti (sono tutti impegnati con la musica, a cominciare dal fratello maggiore di Angelina, Filippo Mango) che hanno scelto la magia della campagna etrusca per trascorrere gli ultimi giorni del 2024 e i primissimi del 2025. E’ stata proprio la vincitrice del 74/o festival di Sanremo (con “La noia”) a documentare con foto e video sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di followers la mini vacanza toscana.

In alto da sinistra, Gianluca Ginoble, Massimiliano Campana (titolare dell’agriturismo) e Angelina Mango

Un momento di relax e divertimento dopo le tensioni accumulate in autunno per la rinofaringite che l’ha costretta ad annullare tutte le tappe del tour, ma anche dopo lo spavento di Natale quando, sempre sui social, ha confidato ai followers di essere finita al pronto soccorso per essersi lievemente ustionata con l’acqua bollente che si era rovesciata addosso. Prima di arrivare a Volterra, la cantante ha trascorso qualche giorno di relax anche a Firenze. “La sua presenza è stata discreta ma non è passata inosservata – ammette il sindaco volterrano, Giacomo Santi – e sappiamo che ha visitato le nostre piazze sia nelle giornate del 30 e del 31, così come ha potuto anche apprezzare i prodotti locali. Insomma è stata una vacanza breve all’insegna del relax la sua, ma senza rinunciare a visitare il nostro centro storico e le nostre splendide colline”.

Anche Massimiliano Campana, titolare dell’agriturismo Diacceroni e immortalato in un selfie (finito inesorabilmente sui social dell’azienda ricettiva) insieme a Mango e Ginoble, parla di una presenza discreta “di un gruppo di ragazzi, molto uniti e molto educati che hanno scelto la nostra soluzione in villa, godendosi la tranquillità delle nostre location mozzafiato sulle colline di Villamagna: è stata la stessa Angelina a prenotare per tutti. Ha detto di averci conosciuto attraverso il passaparola e questo ci fa enormemente piacere”.

“Sono ovviamente contento – aggiunge Campana – che abbia pubblicizzato in modo sobrio sulla sua pagina Instagram il soggiorno da noi e molto sobria è stata la presenza di tutto il gruppo in struttura: tutti musicisti che hanno cantato e ballato e si sono integrati perfettamente con il resto degli ospiti. Gli italiani hanno subito riconosciuto Angelina e Gianluca e loro non si sono sottratti a richieste di foto o qualche parola, sempre con educazione e serenità. Hanno fatto foto private anche con i ragazzi del nostro staff. La sera di San Silvestro l’hanno trascorsa a casa ordinando una cena da asporto divertendosi tutti insieme in villa: una vacanza relax come si fa tra amici, senza sfarzo né eccessi”.