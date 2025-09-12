Pd: "La zona industriale non deve diventare terra di nessuno"

PONSACCOIl Partito Democratico di Ponsacco segnala sui social la situazione di degrado della zona industriale. "La zona industriale non è periferia – scrive il Pd – La zona industriale di Ponsacco non è una periferia dimenticata, ma uno dei motori più importanti, il cuore pulsante della nostra comunità. Il luogo dove imprese, servizi e, infine, il futuro di intere famiglie si intrecciano ogni giorno. Qui non ci sono solo capannoni, ci sono idee che diventano lavoro, attività, anche commerciali e professionali, che scelgono Ponsacco perché trovano delle infrastrutture adeguate ad un passo dalle grandi arterie viarie, ferroviarie e aeroportuali. Negli ultimi anni, grazie al lavoro delle precedenti amministrazioni, questo spazio è cresciuto. Lo ha fatto perché nutrito da investimenti e scelte urbanistiche che lo hanno reso un punto di forza, un biglietto da visita di qualità per l’intera città"."Sappiamo però che non basta – aggiunge il Pd di Ponsacco – Anche quest’area così complessa e strutturata ha bisogno di manutenzione costante, nuove alberature, parcheggi completati, piste ciclabili. Segni concreti di impegno che garantiscano continuità e sviluppo. Quell’area non deve diventare terra di nessuno. E’ un bene comune che va difeso e valorizzato, non un retrobottega da dimenticare, ma una vetrina di quello che siamo e di quello che vogliamo diventare. Se la zona industriale funziona, Ponsacco, quella che da sempre si è rimboccata le maniche, funziona"."Una città che cura il suo motore economico consegna ai propri figli non solo lavoro, ma dignità e futuro – conclude il Partito Democratico – Questo è il percorso che abbiamo iniziato e che ci aspettiamo venga portato avanti se si crede in una Ponsacco capace di guardare lontano".