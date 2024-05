Parco dell’Albereta, i lavori di restyling: "Abbiamo risolto le questioni di competenza"

Prendono il via i lavori di restyling al parco dell’Albereta. Un angolo verde di Pontedera quello compreso tra la ferrovia e viale IV novembre che è pronto a tornare a nuova vita. Giovedì sono iniziati i primi interventi che porteranno alla ristrutturazione del campo da basket in cemento con tanto di nuova illuminazione, ristrutturazione della casina, piantumazione di nuovi alberi e sistemazione dei vialetti principali. Sono questi i lavori che verranno completati nelle prossime settimane. Negli anni la Montagnola, così viene chiamato questo grande giardino pubblico, era stato vittima di degrado. Non erano bastati i murales colorati per impedire a malintenzionati di stazionare nel parco e rovinare gli arredi pubblici. Nello scorso inverno la casina era stata presa di mira dai vandali ed il campo da basket era ormai inutilizzabile. Adesso la Juve Pontedera ristrutturerà il campo per poi organizzare partite e tornei anche in notturna.

"Dopo un percorso avviato dall’autunno scorso – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – per dirimere alcune questioni di competenza con Rfi, siamo partiti con i lavori di riqualificazione del parco dell’Albereta". La volontà è quella di dare nuova vita ad un parco che negli ultimi anni era stato vittima di degrado, anche con le attività di gioco per i più piccoli.

"La casina resterà aperta per almeno cinque pomeriggi alla settimana – assicura Belli – ci saranno varie attività per i bambini e per le famiglie, presidiando così, sempre, il nostro bellissimo parco dell’Albereta. Ringrazio la Juve Basket Pontedera per aver creduto con noi in questo progetto ed essersi impegnata in prima linea nel realizzarlo".

l.b.