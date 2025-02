Parco Albereta: "Chiamare sempre forze dell’ordine"

"Qualsiasi movimento anomalo o presenza non consentita oltre l’orario di apertura del parco segnalatelo subito alle forze dell’ordine per scoraggiare da subito comportamenti incivili". È l’appello dell’assessora Sonia Luca dopo i fatti di sabato notte accaduti all’interno del parco Albereta (la Montagnola). Un appello ad avvertire subito le forze dell’ordine affinché l’intervento possa essere tempestivo e puntuale. Domenica mattina, all’interno del parco, area sempre molto frequentata da bambini e famiglie, sono state trovate delle siringhe e molta sporcizia. Il parco la sera chiude i cancelli intorno alle 20. Qualcuno evidentemente ha scavalcato le recinzioni, lontano da occhi indiscreti per fare ciò che voleva. La mattina dopo sono state ritrovate le siringhe ed i rifiuti. Da Palazzo Stefanelli fanno sapere che la zona è stata subito ripristinata, domenica mattina, appena ricevuta segnalazione dei cittadini. Ma cosa si può fare per evitare il ripetersi di situazioni analoghe? "Segnalare subito alle forze dell’ordine queste presenze – dice l’assessora Luca – il parco la notte resta chiuso, di giorno vogliamo che venga frequentato il più possibile da famiglie e bambini. In quest’ottica è stata firmata una convenzione con la Juve Pontedera per la riqualificazione del campino da basket e la gestione degli spazi al chiuso". Sempre sabato sera, come era già accaduto, è stato preso di mira anche un altro giardinetto, quello in piazza Cordificio Billeri. Sono state trovate bottiglie di superalcolici di vetro rotte a terra, bicchieri, lattine ed un altro cestino divelto. Cestini che poi vengono rimossi e non sostituiti. Anche in questo caso, l’appello degli amministratori è quello di segnalare subito alle forze dell’ordine qualsiasi movimento anomalo o situazione di inciviltà in modo da arrestarne subito gli sviluppi.