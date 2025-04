Paniere Fede e tradizione nel borgo in festa

SANTA MARIA A MONTE

Fede, tradizione, fiori, festa, giochi e colori nel centro storico di Santa Maria a Monte nel giorno di Pasquetta e ieri per le iniziative organizzate in concomitanza con la ricorrenza patronale dedicata alla beata Diana Giuntini. Tantissime persone, in particolare il giorno di Pasquetta, hanno invaso il borgo dove poco prima delle 18,30 ha fatto ingresso la processione delle Paniere, le grandi ceste di fiori portate in testa dalle ragazze delle strade e delle contrade della parrocchia accompagnate ognuna da un cavaliere. I fiori e la beata Diana sono un binomio inscindibile da secoli e ogni anno questo straordinario spettacolo di "fede a colori" si rinnova partendo da Fondo di Costa e salendo su per via Costa, la ripida salita vecchia che porta in piazza della Vittoria e poi in via Carducci e via Collegiata fino alla chiesa di San Giovanni apostolo ed evangelista. La processione è stata presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi. Presente anche l’abate del monastero benedettino di Subiaco dom Mauro Meacci, che a Santa Maria a Monte è nato e cresciuto e ha maturato la vocazione per la vita monastica. Tante le attrazioni, dedicate soprattutto ai bambini, allestite dal Comune e da Confcommercio insieme alla Pro Loco.