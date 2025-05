Palio dei barchini, San Martino (ri)vince

Castelfranco, 26 maggio 2025 – Quattro premi, quattro vincitori diversi. San Martino in Catiana vince il palio con il duo delle meraviglie Samuele Campinoti e Daniele Quarta che per la quarta volta consecutiva taglia per primo il traguardo di via dei Mille del Palio dei Barchini di Castelfranco. Al secondo posto San Pietro a Vigesimo con Hysaj Iglen e Alessandro Mariotti, terzo San Bartolomeo a Paterno (Stefano Veltri ed Elia Ciaraolo), quarto San Michele in Caprugnana con Andrea Pescini e Jhonni Di Maria. Il combattutissimo Mini palio va a San Pietro a Vigesimo con Federico Monti e Gabriele Abbondandolo, il “vecchio” e il giovane che per centesimi di secondo battono San Michele (Giuseppe Trovato e Alessandro Trivella, altri due “vecchi” del palio castelfranchese). Terzo San Martino (Francesco Nannei e Massimiliano Lorenzetti), quarto San Bartolomeo con Luca Spagli e Tommaso Stefanelli.

Il palio rosa va alle giovanissime debuttanti di San Michele in Caprugnana Giada Trivella (figlia di Alessandro, per la prima volta babbo e figlia sui barchini) e Aurora Pulles che superano San Bartolomeo (Federica Savoia e Sidny Velardi), San Pietro (Diletta Macchi e Francesca Marcoci) e San Martino (Noemi Carducci e Benedetta Cavallini). Il premio per la sfilata storica va a San Bartolomeo per la rievocazione della piena d’Arno del 1855. Anche questa, come le corse “mini” e “rosa” sul filo di lana, su San Michele, San Pietro e San Martino.

Trentanovesima edizione del Palio dei Barchini con migliaia di spettatori grazie anche all’ingresso gratis. Molto bella e con tanto pubblico la sfilata della mattina. Unica pecca i tanti (troppi) ricorsi. Ben tre (a sorpresa anche i vincitori di San Pietro) per il mini palio e due per il palio rosa. Ogni ricorso costa a ogni singola contrada 200 euro che vanno al Comitato. Ricorsi, peraltro, inutili, perché tutti respinti dai tre giudici. Ma ricorsi che allungano i tempi e annoiano gli spettatori. Forse qualcosa nel regolamento andrebbe rivisto. Comunque, alla fine premi per tutte e quattro le contrade consegnati dal sindaco Fabio Mini, alla sua prima esperienza con la fascia tricolore al Palio dei Barchini.

g.n.