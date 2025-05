Ciliegia d’oro e tanto altro. Il successo della festa

LARI

È dell’azienda agricola Mastrociliegia la Ciliegia d’Oro 2025. L’azienda pluripremiata anche nella passata edizione ha ottenuto quest’anno il massimo riconoscimento. Riconoscimento attribuito da una giuria composta da Alberto Lenzi della Royal Tea di Fauglia, azienda che ha appena realizzato una nuova tisana proprio alla Ciliegia di Lari Igp, Marco Napoli, vicepresidente di Coldiretti e Margherita Bedini Secondo, professionista in ambito gastronomico. A fare festa però è tutta Lari nel suo insieme, vista la grande affluenza nel primo fine settimana di sagra, che ha raggiunto nel frattempo l’edizione numero 67. Presenze aumentate di oltre il 20% rispetto al 2024, bene ha comunque risposto la ormai rodata macchina organizzativa coordinata dalla ViviLari presieduta da Riccardo Salvetti. "Siamo stanchi, ma contenti – ha detto Salvetti – abbiamo tutti dormito poche ore in questi giorni, ma ne è valsa la pena. Ci aspettiamo di bissare il successo di pubblico anche nel prossimo fine settimana quando avremo un ricco programma". Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Paolo Mori, il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e l’assessora regionale Alessandra Nardini. Gli altri riconoscimenti per le diverse varietà di ciliegia sono andati alle aziende Gonnelli, Caprai, che ha vinto il premio anche per il miglior stand, Guagliardo, Zaupa e ancora Mastro Ciliegia. Il premio "Imprenditore dell’anno Laura Paperini" è andato ad Armando Mangini, mentre il premio atleta dell’anno Sergio Gesi è stato consegnato al gruppo "I Giubilari" che hanno raggiunto Roma in bici attraverso la Francigena.

Giuseppe Pino