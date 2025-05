Gli sponsor un sostegno indispensabile. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati

PONTEDERA

Il Campionato di giornalismo-Cronisti in classe ha due pilastri fondamentali: le classi che partecipano e gli sponsor che lo sostengono. Ieri mattina alla cerimonia di Pontedera sono intervenuti tutti: Regione Toscana con il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, Conad con i soci Paolo Guerrieri e Giuseppe Napoli, Anbi-Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni con Maurizio Ventavoli, presidente Consorzio Bonifica 4 Basso Valdarno, Cispel Confservizi. E, ancora, il Gruppo Lupi di Pontedera, azienda che si occupa di antincendio e sicurezza sul lavoro, con l’amministratore delegato Giacomo Gronchi e il presidente e la vicepresidente della neonata Fondazione Gruppo Lupi Emanuele D’Arrigo e Alessandra Lattanzi, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con Daniela Di Vita componente il consiglio di indirizzo, Cassa di Risparmio di Volterra con il direttore generale Stefano Pitti, Geofor con l’amministratore delegato Paolo Vannozzi e Pietro Cavina, responsabile controllo gestione e comunicazione e consorzio Vera Pelle di Ponte a Egola con il presidente Massimo Boldrini.

Tutti i rappresentanti degli sponsor hanno sottolineato l’importanza del progetto e la bontà dei lavori realizzati dalle classi manifestando ancora una volta la sorpresa e lo stupore per la capacità dei giovanissimi alunni e studenti ad affrontare tematiche importanti e delicate. La Regione ha premiato le classi 2^ D Castelfranco, 5^ B Orentano, 5^ C Castelfranco, 3^ A Terricciola e 3^ B Terricciola per i lavori sulla Memoria. Premi Conad alle classi che hanno affrontato il tema dello sport: 2^ B Staffoli, 2^ A Staffoli, 2^ A Terricciola e 3^ A Castelfranco. Premi Cispel per la tutela dell’acqua alla 1^ D di Santa Maria a Monte e alla 5^ di Capanne. Premi Gruppo Lupi alla 1^ D di Montopoli (genitori e figli nel XXI Secolo) e alla 3^ A di Castelfranco (sport strumento di inclusione e premi Fondazione Carismi alla 1^ F di Montopoli e alla 1^ B di Castelfranco sui guinzagli che superano i passeggini.