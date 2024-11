Nuova sede per Eunice. Ultimi giorni di lavori

PONTEDERA

Ultimi giorni di lavori e poi l’associazione Eunice avrà una nuova sede tutta sua nel palazzo Rota, nella zona della stazione. Fino ad oggi l’associazione pontederese, formata da volontarie impegnate contro la violenza sulle donne, aveva come base la Casa del Volontariato al Villaggio Piaggio ma negli ultimi si era sentita l’esigenza di spostarsi in una sede più grande. Così si è presentata l’opportunità, i locali che erano stati della Ctt nord e che il Comune di Pontedera ha deciso di convertirli per due terzi, finanziati dalla Regione, in area per il coworking e per un terzo nella nuova sede dell’associazione Eunice, in quest’ultimo caso lavori finanziati da Palazzo Stefanelli per una cifra di poco superiore ai 30.000 euro. "Se non ci saranno imprevisti consegneremo i locali ristrutturati nelle prime settimane di dicembre – traccia il cronoprogramma l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, che ieri ha tenuto un sopralluogo sul posto – i lavori edili sono quasi alla fine. Abbiamo sistemato gli infissi, alcuni sostituiti, poi sono state fatte delle pareti per dividere i locali. Sono stati riqualificati i bagni, imbiancato, sistemato l’impianto elettrico con luci a led e predisposto secondo indicazione dell’associazione, prese elettriche e punti connessione. Nei prossimi giorni mostreremo il lavoro compiuto all’associazione per poi consegnargli la sede ed effettuare il trasloco per poi fare l’inaugurazione". Tra i vari servizi molto importante lo sportello di ascolto e informazione per le donne ma anche l’attività di formazione e lo sportello di orientamento legale, questo su appuntamento.

"Visti i tanti servizi svolti dall’associazione si era sentita la necessità di ampliare gli spazi della sede – ha detto la vicesindaca Carla Cocilova, assessora alle politiche sociali – con queste nuove opportunità si potrà pensare di incrementare ulteriormente l’attività e perfezionarle ancora".

l.b.