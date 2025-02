"Nozze d’oro, di diamante e di titanio"

E anche quest’anno sarà una grande festa. Sono 163 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2025, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il dodicesimo anno consecutivo, venerdì 14 febbraio, San Valentino, per eccellenza il giorno dedicato agli innamorati, con un momento di festa a partire dalle 17, alla Casa Culturale a San Miniato Basso.

Ben 114 di loro festeggiano 50 anni di matrimonio, 48 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme e 1 coppia quello dei 70 anni di vita insieme. L’amministrazione li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia nata proprio per festeggiarli. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco, del presidente del consiglio comunale Matteo Betti e del vescovo monsignor Giovanni Paccosi, sarà consegnato alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, un dono istituzionale, una rosa rossa per celebrare il giorno di San Valentino e sarà scattata una foto ricordo degli sposi.

"Sono onorato di celebrare, anche quest’anno, le 163 coppie che nel 2025 festeggeranno traguardi straordinari nei loro percorsi di vita coniugale, raggiungendo i 50, 60 e 70 anni di matrimonio -dice il sindaco Simone Giglioli -. Questi anniversari non sono solo un simbolo di amore duraturo, ma anche un esempio di resilienza, impegno e dedizione che arricchisce la nostra comunità. Ogni coppia è una storia unica di gioie, sfide e ricordi condivisi, e l’amministrazione vuole celebrare insieme a loro questo straordinario viaggio, fonte di ispirazione per le generazioni future".