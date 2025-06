L’invasione di mosche. Pontedera, alcune zone sotto assedio: “Non facciamo vita”

Pontedera, 17 giugno 2025 - “Non ci sono evidenze tra la vicina stalla e l’invasione di mosche che è arrivata a I Fabbri di Treggiaia”. Un primo passo per capire le cause ed intervenire per debellare l’infestazione di insetti che nelle ultime settimane sta coinvolgendo I Fabbri, che già negli anni passati si è trovata alle prese con forti maleodoranze. Al posto delle maleodoranze, quest’anno si sono presentate migliaia di mosche che stanno invadendo le abitazioni, scatenando la rabbia dei residenti. “Sono arrivate pian piano qualche settimana fa, ora la situazione è invivibile” la rabbia dei residenti. In queste calde giornate di fine primavera-inizio estate è diventato impossibile tenere le porte e le finestre aperte.

“Siamo letteralmente invasi – dicono – non possiamo entrare o uscire di casa che subito da fuori ne entrano a decine. Non possiamo invitare qualcuno a cena o stare in giardino, sono molto fastidiose”. Già dalla scorsa settimana i residenti hanno iniziato ad escogitare soluzioni per provare a debellare questo fenomeno con insetticidi e metodi fai da te. Quindi hanno iniziato a segnalare questa indesiderata presenza agli uffici competenti del Comune e dell’Asl. Ieri c’è stato un primo sopralluogo dell’Asl. “Stiamo aspettando il verbale del sopralluogo dell’Asl che probabilmente arriverà domani (oggi) – spiega l’assessore all’ambiente, Alessandro Puccinelli – da quello che risulta non sono state indicate evidenze che conducano la presenza di queste mosche con la vicina stalla. Si parla piuttosto di uno sciame di mosche che per motivi ignoti staziona nella frazione de I Fabbri”.

Una volta ottenuto il verbale dell’Asl, si potrà valutare la possibilità di una disinfestazione. “Questa deve essere richiesta ed autorizzata dalla stessa Asl – spiega Puccinelli – in ogni caso ho già allertato gli uffici per reperire le risorse necessarie per un’eventuale operazione di disinfestazione”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Matteo Bagnoli, ha depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti immediati e interventi tempestivi all’amministrazione. “Una situazione – dice Bagnoli – che sta peggiorando giorno dopo giorno e che, oltre a rappresentare un evidente disagio per la popolazione, pone anche serie preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario. Considerando che l’interrogazione sarà discussa solo nelle prossime settimane, mi auguro che l’amministrazione non attenda i tempi dell’aula per muoversi. Ci troviamo di fronte ad una situazione che rischia di aggravarsi con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature. Serve un’azione rapida e decisa entro la fine di giugno, non solo per restituire serenità ai residenti, ma anche per prevenire eventuali implicazioni sanitarie più gravi”.