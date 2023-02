Masoni for education sostiene i giovani

SANTA CROCE

Masoni for education è un’altra invenzione di Fabrizio Masoni (nella foto) e della sua dinamica squadra della Masoni industria conciaria, una delle aziende più importanti di Santa Croce e della zona del Cuoio. "Masoni for education – si legge in una nota – nasce per sostenere l’educazione dei giovani e della scolarizzazione e come contrasto all’analfabetismo e all’abbandono scolastico. Masoni, in quanto azienda leader nel settore moda, ritiene suo dovere morale partecipare alla crescita culturale dei giovani contribuendo a un’educazione al ’bello’. Il progetto è stato presentato a Lineapelle a Milano. La prima tappa è stata Les journées particulières di LVMH (il colosso del lusso che ha quote in Masoni) che si è conclusa con la visita delle due classi delle medie di Santa Croce vincitrici del concorso "Stilisti si nasce-e un po’ si diventa" e la mostra "Donne in equilibrio" al museo Ferragamo. Borse di studio per i figli dei dipendenti, abbonamenti al teatro Verdi (sempre per i dipendenti) e a breve la collaborazione con le insegnanti di arte delle scuole Secondarie Banti per la realizzazione di un progetto dal titolo "Omaggio al quadrato", lavoro collettivo sull’opera dell’artista Josef Albers che verrà realizzata con pelle offerta da Masoni.

g.n.