Maltempo Toscana, la situazione in Valdera: chiuso il ponte a Calcinaia

Pontedera, 14 marzo 2025 - Si è tenuto alle 13 al Centro Operativo Comunale di Pontedera il punto tra alcuni sindaci della Valdera per un aggiornamento e la gestione dell'emergenza maltempo. Dalle 13.30 è stato chiuso il ponte sull'Arno su via Giovanni XXIII, ad eccezione dei mezzi in servizio di emergenza. Resta aperto il ponte alla Navetta. A rischio invece le impalcature installate per i lavori in corso al ponte della Botte che potrebbero essere danneggiate. Visto il livello del fiume Era è stato chiuso a Capannoli il ponte del Fanfani che collega Capannoli a Forcoli.

In Valdera la situazione dei corsi d'acqua viene valutata costantemente dalla Protezione Civile. Chiusi alcuni ponti (Bongianni / Fotocronache Germogli)

A Pontedera è interdetto al traffico pesante la Tosco Romagnola dalla rotonda del Chiesino alla rotonda della Melagrana, per consentire la viabilità dei mezzi in servizio di emergenza. Nel pomeriggio, presumibilmente alle ore 15, sarà aperto lo Scolmatore. Inoltre sono stati chiusi i due parcheggi vicino all'Arno a La Rotta. Intanto la Piaggio fa sapere che non farà entrare gli operai in turno dalle 14.

A Palaia interrotto il tratto stradale tra Montefoscoli e Palaia e tra Palaia e Chiecinella. Criticità anche sulla strada che collega Palaia a Toiano con due frane importanti. Disagi anche sui collegamenti con Colleoli, San Gervasio e sulla Legoli-Montefoscoli.

A Ponsacco chiuso il ponte di via Chiavaccini.

Nel Comune di Casciana Terme-Lari si segnalano criticità al torrente Caldana in località La Muraiola, con tre famiglie rimaste isolate e due di queste fatte allontanare. Anche il torrente Cascina a La Muraiola è esondato. E poi da gestire una serie di allagamenti a La Capannina, tra via Leopardi e la via provinciale del commercio. Sono state chiuse inoltre via di Sessana e via delle Capannacce che collega Croce a Casciana.

«Nel ringraziare tutti gli uomini e le donne che stanno gestendo l'emergenza, i volontari e le forze dell'ordine, ricordo a tutti i cittadini di fare in modo di permettere le operazioni di sicurezza, di non avvicinarsi alle golene dei fiumi. Le piene arrivano all'improvviso» il monito del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. L'appello resta quello di non mettersi in viaggio se non è strettamente necessario e di non accedere a cantine o seminterrati.

Intanto le scuole, cimiteri, parchi, biblioteca comunale, centri diurni ed impianti sportivi resteranno chiusi fino a domani alle 14.