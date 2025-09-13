Malloggi arriva fino sul tetto d’Europa

Orgoglio. Leonardo Malloggi, giovane atleta del territorio, insieme alla sua partner sportiva Maelle Milzi, si è laureato campione europeo di pattinaggio artistico nella categoria Jeunesse. Un traguardo straordinario che corona una stagione agonistica da favola e porta il nome della comunità sui palcoscenici più importanti di questo sport. La strada verso il successo europeo è stata tracciata già lo scorso giugno con la vittoria alla World Cup. Il momentum positivo è proseguito con la conquista del titolo di campioni nazionali di coppia categoria Jeunesse a Novara, risultato che ha aperto a Leonardo e Maelle le porte della partecipazione agli Europei. Poi a Opicina, Leonardo e Maelle hanno rappresentato l’Italia con determinazione e talento, confermando quanto di buono avevano dimostrato nelle competizioni precedenti. Il primo posto conquistato in questa kermesse europea non è solo un successo personale, ma una ragione di gioia per tutta la nostra comunità.

Dietro questo risultato c’è il lavoro di persone che hanno creduto nel potenziale di questi giovani atleti. Un ringraziamento particolare va dunque agli allenatori Stefano e Federico Rossi di Bologna e a Donatella Falorni della Polisportiva Bientinese, figure fondamentali che hanno saputo guidare e supportare Leonardo e Maelle in questo percorso di crescita sportiva e umana. Un risultato che è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità, scrive il Comune: "Vedere un nostro concittadino eccellere a livelli così prestigiosi può essere fonte di ispirazione per molti giovani e testimonia come il nostro territorio sia capace di esprimere talenti di assoluto valore".