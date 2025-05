Linea ferroviaria. Pisa-Vada. Raccolta firme

Ha preso il via l’iniziativa di raccolta firme (con bancheto davanti il municipio) per chiedere con forza il rilancio e la valorizzazione della linea ferroviaria Pisa–Volterra-Vada.

Nei prossimi giorni – spiega spiegato –, la mobilitazione di raccolta firme si estenderà a tutte le comunità attraversate dalla linea ferroviaria, "coinvolgendo tutti i cittadini in un’azione dal basso che vuole dare ancora più forza a chi, a livello politico, si sta già impegnando".

"Le nostre firme – si legge – devono arrivare sui tavoli della Regione Toscana, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Rete Ferroviaria Italiana. Perché il treno non è solo un mezzo di trasporto ma uno strumento concreto". Uno strumento per ridurre il traffico e l’inquinamento, offrire un’alternativa sostenibile all’auto per lavoratori, anziani e studenti, incentivare il turismo e il rilancio economico dei territori, combattere lo spopolamento dei Comuni interni.

Dopo il primo banchetto a Fauglia i moduli di raccolta firme saranno disponibili per sottoscrizioni in Comune all’ufficio protocollo. Il tutto nella consapevolezza che il treno è innovazione, sviluppo, valorizzazione di interi territori che possono tornare a vivere. In quest’ottica, lo ricordiamo, nelle settimane scorse si è tenuta anche una importante giornata di studio.

C. B.