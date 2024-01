Letty, la canina rapita è stata ritrovata a Bientina

Perignano (Pisa), 26 gennaio 2024 – Letty, la canina portata via dal giardino della casa dei suoi proprietari a Perignano, è stata ritrovata questa mattina a Bientina. Era per strada ed è stata vista da un passante, che si trovava a transitare da Bientina. L’uomo l’ha raccolta e portata da una veterinaria che ha letto il chip e avvertito il proprietario.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri di Lari per cercare di risalire alla persona che mercoledì pomeriggio verso le 18,30 ha portato via Letty dalla casa di via Ariosto a Perignano. Essendoci una denuncia, il ritrovamento non sospende le indagini e le ricerche che vengono effettuate in particolare visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona.