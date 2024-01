Canina rapita, in campo l’investigatore privato

PERIGNANO (Pisa)

Un’auto ferma sulla strada. Al volante una ragazza. Tutti i finestrini aperti. Quando uno che abita nelle vicinanze si è avvicinato lei ha tossito molto forte, come a voler comunicare a qualcun altro l’arrivo di un pericolo. Sono le 18,30 in via Ariosto a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa, quando dalla casa di Jessica Signorino e Nico Pittà Ticciati sparisce Letty, la loro cagnolina Spitz Tedesco (volpino con il manto dei colori del Pastore Tedesco). La ragazza sulla Lancia Y scura (forse nera) potrebbe essere la complice dell’uomo che dal giardino della giovane coppia ha preso la canina insieme a un maschietto della stessa razza. Poco dopo il cagnolino è tornato a casa, impaurito e infreddolito. Molto probabilmente ha morso il ladro e lui l’ha abbandonato. "Un furto su commissione – l’impressione di Nico – Ma se hanno preso la nostra Letty a scopo riproduttivo sappiano che è sterilizzata. Quindi gli conviene riportarla. I nostri bambini sono disperati. Il piccolo, di tre anni, non ha mai dormito e chiede in continuazione della canina". Il valore degli Spitz varia da 1.500 a 4.000 euro.

I proprietari di Letty hanno sporto denuncia ai carabinieri di Lari e si sono affidati anche a un investigatore privato per cercare di ritrovare la cagnolina. Per chi fornirà indicazioni utili o riporterà la canina ai suoi padroni è prevista una ricompensa in denaro. "E’ con noi da otto anni – dice ancora Nico – Ci siamo affezionati in maniera incredibile. Oltre a lei abbiamo altri due Spitz maschi". Letty è uno scricciolo tutto pelo, molto docile. L’uomo che ha rubato la canina è stato visto allontanarsi velocemente dalla casa della coppia da un vicino, ma il buio l’ha aiutato a dileguarsi e raggiungere in fretta la Lancia Y e scappare. I carabinieri hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare se ci sia stato il passaggio della Lancia Y. Innumerevoli i messaggi sui social per aiutare la coppia a ritrovare Letty.

