Rubato un cane dal giardino. Accorato appello dei proprietari. Ingaggiato un investigatore

di Gabriele Nuti

Letty è uno scricciolo tutto pelo di Spitz Tedesco, volpino con il manto dei colori del Pastore Tedesco. E’ stata rubata dalla casa dei suoi proprietari – Jessica Signorino e Nico Pittà Ticciati – in via Ludovico Ariosto a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Chi ha portato via Letty ha cercato anche di rubare il maschietto, della stessa razza, che era con lei nel giardino della casa. Ma il canino è più aggressivo della femminuccia e deve aver morso il ladro che l’ha abbandonato per strada a qualche decina di metri di distanza. Poco dopo è tornato da solo. Impaurito e infreddolito. Il furto è stato messo a segno intorno alle 18,30 di mercoledì. I proprietari, quando sono tornati e si sono accorti che la canina non era più a casa, hanno lanciato un appello su Facebook.

"Letty ha otto anni – dice il proprietario, Nico Pittà Ticciati – Se qualcuno l’avesse presa a scopo riproduttivo sappia che è sterilizzata. Mi rivolgo a chi ha preso la nostra canina con il cuore in mano. Riportatecela. I nostri bambini non hanno dormito. Il piccolino di tre anni ha voluto il pupazzo e il ciuccio, che non prendeva più da tempo, e si è addormentato alle 4,30 e per quasi tutta la notte ha continuato a chiederci che fine avesse fatto Letty". A chi ritrova Letty verrà data una ricompensa. La famiglia si è anche affidata a un investigatore privato.

A rubare la canina pare sia stato un uomo, avvistato da un vicino. In casa c’era la nonna con i due nipotini che è uscita, ma ha solo visto l’ombra del ladro allontanarsi velocemente. Il vicino ha detto di aver visto una Lancia Y scura, forse nera, con dentro una ragazza. E’ probabile che chi ha preso Letty sia scappato con quella macchina. I proprietari hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Lari che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare se ci sia stato, alle 18,30 di mercoledì, il passaggio della Lancia Y. Anche il sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni, ha scritto a Jessica e Nico esprimendo la sua solidarietà e vicinanza.