Le sfide del mondo della pelle. La crescita della White Line: "Minibond e transizione 5.0"

Importante operazione nel mondo della pelle destinata alla fascia alta del mercato e che interessa anche il Comprensorio del Cuoio. E’ stato sottoscritto in via paritetica da Mediocredito Centrale e UniCredit un minibond da 3 emilioni emesso da White Line, azienda emiliana specializzata nella produzione di pelli esotiche pregiate per l’industria del lusso. L’operazione, della durata di otto anni, spiega una nota dei due istituti, rientra nel programma Basket Bond "Made in Italy" che punta a mobilitare risorse per 100 milioni di euro destinati a investimenti di Pmi e Mid Cap attive nei settori strategici dell’economia italiana, con il supporto della garanzia di portafoglio del Fondo di garanzia, gestito dallo stesso Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

White Line nasce nel 2001 e focalizza la sua attività nella lavorazione e commercializzazione di pelli esotiche per l’industria dell’alta moda nei settori abbigliamento, calzature e pelletteria. L’intera produzione di pelli finite viene svolta all’interno della nuova conceria di San Minato. Nel dettaglio – si legge – l’operazione è finalizzata a sostenere due tipi di investimenti. Il primo riguarda l’acquisizione del 54% della società Reptilis di Santa Croce specializzata nella concia e nella commercializzazione di pelli pregiate complementari a quelle di White Line; il secondo riguarda l’acquisto di macchinari e attrezzature per la transizione 5.0 da collocare presso la sede di San Miniato, per la realizzazione di un impianto completamente automatico adottando processi produttivi più sostenibili che prevedono, tra l’altro, un minore utilizzo di prodotti chimici, il maggior impiego di composti vegetali per le tinture e il riutilizzo dell’80% dei reflui.