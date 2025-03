L’attacco della minoranza: "Qui non c’è democrazia"

SANTA MARIA A MONTE

"Una giunta incapace di dare risposte e di intercettare risorse e finanziamenti per il territorio. Non solo. Dopo l’assemblea di giovedì della scorsa settimana sta emergendo anche tutto il limite democratico della sindaca Del Grande e dei suoi assessori che non rispettano lo statuto e il regolamento del Comune". La minoranza Fare Insieme va all’attacco dell’amministrazione Del Grande. Il punto principale dell’accusa spiegata ieri in una conferenza stampa nella sede del Partito Democratico è la mancata istituzione di una commissione-consulta composta da tre cittadini dopo la richiesta emersa nell’assemblea del 6 marzo scorso sulla situazione dei lavori nel centro storico.

"Lo statuto del Comune parla chiaro – spiegano Patrizia Faraoni e Francesco Petri del Partito Democratico ed Elisa Eugeni di Sinistra Plurale, componenti il gruppo di opposizione Fare Insieme e Antonio Milite segretario del Pd – E’ prevista l’elezione di un gruppo di cittadini che su un determinato problema o una situazione specifica possano rapportarso e confrontarsi direttamente con il sindaco. Una commissione consultiva".

Nell’assemblea pubblica del 6 marzo hanno dato la disponibilità a farne parte tre cittadini, Roberta Botti, Gabriele Mainardi e Simona Valori. "Tre nominativi di cittadini che risiedono nel centro storico – aggiungono Faraoni, Petri ed Eugeni – che si sono resi disponibili la sera stesse dell’assemblea convocata dalla sindaca dopo la raccolta di firme avviata da cittadini e supportata dai consiglieri di minoranza del Pd. E’ inutile che si nascondano dietro al fatto che noi siamo stati di supporto. L’idea dell’assemblea e della commissione è nata dai cittadini. Di cosa hanno paura? Di cosa ha paura la sindaca Del Grande? Del confronto con i cittadini. La cosa ancora più grave è che durante l’assemblea la sindaca ci ha detto che per la costituzione della commissione avrebbe dovuto confrontarsi con il segretario comunale e poi ci avrebbe dato una risposta. E’ passata una settimana e non abbiamo avuto risposta".

"Intanto nel centro storico continuano a mancare i parcheggi, che dovevano essere la priorità prima di tutti i lavori inutili – concludono i consiglieri – E non ci sono i tempi certi sulla fine dei cantieri in corso".

g.n.