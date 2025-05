Anziana pedinata dai ladri, le rubano tutta la spesa, anche i detersivi usati

Ponsacco (Pisa), 12 maggio 2025 – La spesa appena fatta e persino i contenitori con i detersivi per lavare i panni in lavatrice già aperti e ammezzati. E poi il cancello spaccato. E la paura. La paura di tornare in quella casa da sola.

Ormai l’azione dei ladri supera ogni più svariato e variegato immaginario. Quello che è successo l’altro giorno a una pensionata quasi ottantenne di Ponsacco è l’emblema di questi tempi. L’anziana, vedova da anni, abita da sola.

A metà pomeriggio è andata al supermercato a fare la spesa. Tornata a casa è entrata dal cancello nel garage dove ha lasciato i sacchetti e le borse con tutta la spesa della settimana. Una spesa di circa 150 euro.

Pochi istanti e l’anziana è di nuovo uscita, chiudendo tutto a chiave, per andare dal figlio che abita in un’altra zona di Ponsacco. “Quando è tornata – racconta Samuele Ferretti, che la donna ha chiamato per essere aiutata e che ha accompagnato a sporgere denuncia ai carabinieri – la signora ha trovato il cancello spaccato e la porta del garage aperta.

Dalla stanza era stata portata via la spesa, tutta, appena fatta. I ladri hanno rubato persino i contenitori ammezzati dei detersivi che l’anziana teneva in garage per fare le lavatrici. Mi ha chiamato chiedendomi aiuto. Così l’ho accompagnata dai carabinieri dove ha sporto denuncia. Per fortuna i ladri non sono riusciti a entrare in casa, pur provandoci arrampicandosi sulle inferriate. Quella che stiamo vivendo a Ponsacco è una situazione non più sostenibile. Racconto questo fatto, mantenendo il più stretto riserbo sulle generalità dell’anziana derubata, perché sono convinto che parlarne aiuta le istituzioni e chi di dovere a intervenire”.

E aiuta tutte le altre persone a conoscere cosa accade magari a poche decine di metri dalle proprie case, dalle proprie attività e dai luoghi maggiormente frequentati da tutti. Qualsiasi furto è un colpo al cuore di chi lo subisce e fa arrabbiare tutti. Ma sono questi furti considerati minori, per il valore, forse ad essere proprio quelli che colpiscono di più. Perché magari quei 150 euro di spesa che l’anziana aveva appena fatto sono conseguenza di sacrifici. E perché sono anche lo specchio di una società che è sempre più povera. Che va a rovistare nei cassonetti e nei contenitori dei panni usati e pedina le anziane per portarle via la spesa e i detersivi usati.

g.n.