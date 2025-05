La strada delle buche: "Asfaltare via di Lavaiano". Raccolte oltre 500 firme

Superate le 500 firme racolte on line. Ieri pomeriggio, per l’esattezza, erano già 512. E’ la petizione per l’asfaltatura di Via di Lavaiano "Un traguardo simbolico ma potente, che dimostra in modo inequivocabile quanto questa strada sia fondamentale per la comunità e, allo stesso tempo, quanto sia grave il disagio quotidiano di chi la percorre", dicono i promotori dell’iniziativa. Succede nei territori comunali di Pontedera e Casciana Terme Lari e, segnatamente, nelle due rispettive frazioni di Gello e Lavaiano. "Non sono numeri su uno schermo, ma voci reali, persone che ogni giorno vivono disagi, rischiano danni ai mezzi, e affrontano un percorso che dovrebbe essere normale, ma è diventato un problema costante. Questo è il grido corale di un territorio che non può più aspettare – viene spiegato – Ora la municipalità non ha più scuse. Il problema è noto, il disagio è evidente, la richiesta è chiara. Chi amministra ha il dovere di ascoltare. Via di Lavaiano va asfaltata. Ora. Chiudere gli occhi davanti a questa richiesta significa essere distanti dalla propria gente. Noi invece siamo qui, uniti, determinati, e pronti a farci sentire ancora, con ancora più forza, se necessario. Asfaltate via di Lavaiano. Non domani. Oggi". L’asfalto della strada – anche all’esito di un sopralluogo de La Nazione nelle settimane scorse – è quasi interamente ammalorato, soprattutto al centro della carreggiata tra le due corsie. La richiesta è che sia asfaltata via di Lavaiano, iniziando dal semaforo che collega la zona industriale di Gello e conduce al cavalcavia sulla superstrada Fi-Pi-Li.