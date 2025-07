Cilecchio centra il bis, Mulas vince il palio

Bientina, 20 luglio 2025 – Esplode la festa biancoceleste, Cilecchio vince il 33esimo Palio di San Valentino e fa il bis. In finale Silvano Mulas su King Rio, già vincitore lo scorso anno a Bientina, non ha lasciato scampo ad Adrian Topalli del Puntone e a Francesco Caria delle Quattro Strade. Fantino di esperienza e cavallo adatto a questa pista sono stati gli ingredienti vincenti per la Nobile contrada del Cilecchio che con questo palio sale a 5 stelle, raggiungendo il Puntone in testa all’albo d’oro.

Tra cavalli scossi, tre solo nella prima batteria, e l’infortunio al cavallo del Centro Storico che, dopo aver conquistato la finale nella prima batteria, ha costretto i bianconeri a dare forfait sul più bello, è stato un palio movimentato e divertente. Bientina ha risposto alla grande, con una piazza stracolma e una giornata di festa che fa da ciliegina sulla torta ad un mese ricco di eventi sempre più partecipati.