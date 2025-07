Il mistero del giovane scomparso. “Dal tablet si è scattato un selfie, ma non ci arrivano più segnalazioni”

San Miniato, 20 luglio 2025 – Un silenzio lungo un mese. Con tutto il carico di angoscia che comporta. L’ultimo avvistamento di Sandro Benvenuti risale a più di 15 giorni fa, a Napoli. In quei giorni – come ha confermato l’avvocato Daica Rometta (associazione Penelope), che assiste la famiglia di Sandro – il suo tablet in alcuni momenti è risultato acceso “e gli inquirenti lo hanno intercettato”. Il 21enne ha scattato una foto. “Un selfie sulla spiaggia”, dice il padre Graziano. Poi null’altro: “Non riesco a darmi pace, chissà dove si trova ora, se è in difficoltà; forse ha lasciato Napoli ed è andato altrove”. Sandro, nato a San Miniato, fino al 2008 ha abitato con la famiglia a Castelfranco. Poi, per ragioni di lavoro del padre Graziano – originario di San Miniato Basso, dove ha ancora parenti e amici – si trasferì a Firenzuola.

Il giorno della scomparsa, il 17 giugno, Sandro aveva inviato al fratello (con cui doveva vedersi all’Ikea) diversi messaggi, dicendo di aver preso un Uber in centro a Firenze e di essere fermo in coda, a pochi minuti di distanza da lui. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere. Perché? Il giovane – come aveva raccontato il padre a Chi l’ha visto? – non aveva dato alcun segnale di difficoltà. Era affettuoso, sereno come sempre. Sandro, un ragazzo buono e sempre disponibile con tutti, in famiglia raccontava che il suo lavoro (broker online) andava bene, guadagnava e aveva davanti opportunità importanti. Aveva anche raccontato di avere in programma diversi viaggi: a New York, per un concorso a Wall Street, e a Genova, dove diceva che avrebbe aperto a breve un ufficio con dei collaboratori.

C’entra qualcosa il lavoro con il suo allontanamento? Ma perché Sandro è finito a Napoli? Sandro è fuggito da qualcosa? La sua presenza a Napoli, due settimane fa, è stata documentata dalle telecamere di una pizzeria dove si era recato a cercare lavoro. Altre segnalazioni poi sono arrivate nei giorni successivi.

Il padre Graziano, anche nei giorni scorsi, ha lanciato un nuovo appello tramite Chi l’ha visto?, rivolgendosi direttamente al figlio: “Ciao Sandro, torna a casa. Se non vuoi tornare, facci sapere come stai, se stai bene o male, se hai bisogno di qualcosa. Se non hai il telefono perché l’hai perso o l’hai buttato, vai dai carabinieri e dì loro che devi chiamare il babbo”. Per ora, purtroppo, solo silenzi.