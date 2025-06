La città dei motori si ferma. Spazio alla 1000 Miglia

Fuori del Ponte e centro città off limits venerdì prossimo 20 giugno per il passaggio da Pontedera delle auto storiche della 1000 Miglia. Parte oggi da Brescia la gara di regolarità per auto storiche più bella del mondo che quest’anno vedrà coinvolte circa 600 veicoli tra le 443 auto storiche in gara e le 120 auto moderne, tra cui molte Ferrari. Passeranno da Pontedera per la terza volta dopo il 2022 e 2024, venerdì già dalla mattinata, in occasione della 4a tappa della manifestazione, la tappa che attraverserà l’Italia da Est a Ovest, partendo da Cervia e passando da Forlì, Empoli, San Miniato, Pontedera appunto, Livorno, Viareggio per arrivare, in serata, a Parma.

A Pontedera le prime auto inizieranno a transitare attorno alle 10.30. Arriveranno dalla Tosco Romagnola per poi immettersi in via Pacinotti, poi viale Italia, ponte Napoleonico, piazzone, corso Matteotti, piazza Cavour dove ci sarà il controllo a timbro per le auto moderne, e via Primo maggio. "Quest’anno – spiega Eugenio Leone, coordinatore dell’evento per Pontedera e vicepresidente dell’associazione Città dei Motori – ci sarà anche la sosta dei veicoli in viale Italia per pranzare in uno stand allestito appositamente in viale Italia. Ci sarà anche cibo locale, come la cacio pepe della di Busti Formaggi. Valorizzare il territorio e promuoverlo in una vetrina internazionale come questa resta infatti il primo obiettivo per cui viene ospitato un evento del genere".

Come detto, in questa giornata, ci saranno alcune interdizioni al traffico e alla sosta. Oltre ad alcune modifiche al traffico, dalle 7 del mattino fino alle 18 le vie sopracitate interessate dal passaggio delle auto storiche saranno interessate da divieti di sosta e di transito. "Siamo in fermento per l’organizzazione di questi eventi, il giorno dopo ci sarà poi la Notte Bianca, che richiederà un ulteriore sforzo da parte dell’organizzazione e delle associazioni di volontariato che senza di loro tutto questo sarebbe impossibile" ha detto l’assessore Mattia Belli. Esporranno auto e moto storiche tra viale Italia, piazzone e piazza Curtatone la Scuderia Kinzica, Classic Valdera, Vintage Car Garage, Club 500 di Pisa, Club Topolino di Livorno oltre al Vespa Club, Ciao Club e Moto Club.

l.b.