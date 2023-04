Morta nell’incidente, camionista indagato per omicidio stradale

San Miniato (Pisa), 18 aprile 2023 – E’ indagato per omicidio stradale il camionista 37enne contro il cui Tir è finita l’auto guidata da Silvia Verdiani, 24 anni, morta nella tarda mattinata di martedì 18 aprile. La giovane stava andando a lavoro quando c’è stato questo scontro frontale su un tratto della nuova 429, la strada che collega Empoli a Castelfiorentino.

Uno scontro tremendo. Per la giovane Silvia, 22 anni a giugno, non c’è stato niente da fare nonostante le cure immediate del 118. Sulla tragedia è stato subito aperto un fascicolo. Si cercheranno ora di capire le responsabilità in questa dolorosa vicenda che lascia senza fiato Gambassi Terme, dove la giovane e la sua famiglia abitavano.

L’iscrizione del camionista nel registro degli indagati è un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta. L’uomo, sotto choc, è già stato sottoposto al test per droga e alcol, risultando in entrambi i casi negativo. L’auto della giovane è andata completamente distrutta, così come buona parte della cabina del camion. L’uomo è dipendente di una ditta italiana.