Ecodays, oggi chiusura con il botto. Pegaso della cultura a Mancuso. E tutti in sella con la Randonée

PONTEDERAMigliaia di persone hanno partecipato in questi giorni ai 100 eventi degli Ecodays 2025, una delle edizioni più riuscite della manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service Spa, azienda del gruppo Forti Holding Spa. Luigi Doveri, presidente di Forti Holding, ha ringraziato i cittadini di tutte le età e gli ospiti illustri "che ci hanno consentito di approfondire tanti aspetti diversi della sostenibilità e dei temi ambientali che ci stanno a cuore, e tutto lo staff degli Ecodays che, ogni giorno, lavora per garantire lo svolgimento e la buona riuscita delle iniziative in programma".

Ieri, una giornata intensa e ricca di appuntamenti, che ha visto il grande successo della seconda edizione di BikeDay by Ecodays: oltre 100 bambini e ragazzi hanno imparato a guidare mountain bike lungo il percorso RandoGinkana. Il pomeriggio è stato dedicato alle visite guidate agli impianti di Ecofor e all’incontro con il fotografo Alessandro Bergamini, che ha presentato il progetto Humanity" e le foto del concorso "Water Preservation", in mostra nel Padiglione Ecodays. Le stampe di Bergamini sono state messe all’asta a favore dell’associazione Doremiao, che aiuta persone con disagi fisici e psichici attraverso interventi assistiti con gli animali. Nel pomeriggio, in piazza Curtatone, si è tenuto il concerto "Green" del Jazz Village, con brani jazz dedicati alla salvaguardia del pianeta, mentre in via Madre Teresa di Calcutta si è svolto il mercatino Carboot, con oggetti usati, il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa. Nel Padiglione Ecodays, si sono svolte visite guidate agli impianti di Ecofor.

La mostra "Water Preservation" ha attirato molti visitatori, proponendo le 44 foto più suggestive del concorso internazionale dedicato all’acqua. Nel quartiere Fuori dal Ponte, si è svolto lo spettacolo "Fino all’ultimo riciclo" degli ECO3, con laboratori per bambini e musica dal vivo, mentre in corso Matteotti, si sono spostati gli Ecoattori per coinvolgere grandi e piccoli negli EcoLavori in Corso. Oggi, per il gran finale, il programma prevede l’ultimo appuntamento con l’Ecoincontro al teatro Era alle 19 con Stefano Mancuso, tra i massimi esperti di neurobiologia vegetale, che parlerà del ruolo delle piante nel futuro del pianeta. Il presidente della Regione Eugenio Giani consegnerà a Mancuso il Pegaso della Cultura. Alle 7.30, nel quartiere Galimberti, partenza dell’edizione 2025 della Randonée della Valdera.

Dalle 9 alle 13 nella sede di Ecofor Service, ci saranno visite guidate agli impianti di Ecofor, aperte a cittadini e scuole. Dalle 10 alle 13, al Padiglione Ecodays, si svolgerà il Composcout con il gruppo scout Agesci Pontedera 1. Alle 11.30, nel quartiere Galimberti, si terrà l’ultima tappa dello spettacolo "Fino all’ultimo riciclo" degli ECO3, con Ecomerenda per i bambini e musica dal vivo.

Alle 14.30, nel Parco dei Salici, si svolgerà la Promenade Verde, passeggiata guidata tra piante e erbe del territorio. Dalle 17 alle 19, in piazza Cavour, il laboratorio Ecolab Playgreen per bambini e ragazzi, con la creazione di oggetti riciclati. In piazza Martiri della Libertà, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, si potrà visitare il Ledwall Virtual Tour, un maxischermo immersivo per esplorare gli impianti di Ecofor Service in modo virtuale.