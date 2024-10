Incidente in FiPiLI, scontro tra tre auto. Lunghe code in direzione Firenze

Montopoli Valdarno (Pisa), 24 ottobre 2024 – Problemi in FiPiLi per un incidente che ha visto coinvolte tre auto tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze. Per cause ancora da chiarire, i mezzi si sono scontrati e sono finiti l’uno addosso all’altro.

L'incidente in FiPiLI

In base a quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi, ma i mezzi di soccorso sono comunque intervenuti per garantire la sicurezza nel tratto. La strada è stata riaperta, ma si sono formate code fino a 4 chilometri. Le autorità consigliano l’uscita a Montopoli.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per agevolare l’uscita dei conducenti dalle rispettive autovetture.