Il camion investe e uccide due operai: incidente in A1 a Orvieto, cosa è successo

Orvieto, 24 ottobre 2024 – E' di due morti il tragico bilancio dell'ennesimo incidente in autostrada, nel tratto compreso tra i caselli autostradali di Orvieto ed Attigliano, in direzione sud. A provocare il decesso di due operai stamani alle 5.45 è stata la collisione tra un autoarticolato ed un autocarro appartenente ad una azienda di Latina a bordo del quale viaggiavano le vittime che era in quel momento fermo lungo la corsia di emergenza.

L'autoarticolato, guidato da un autotrasportatore italiano di 55 anni, avrebbe tamponato violentemente l'altro veicolo, colpendo e travolgendo anche due degli occupanti che in quel momento erano scesi dal mezzo e si trovavano a poca distanza dallo stesso.

Si tratta di due operai dipendenti della ditta laziale, un cinquantaduenne residente in provincia di Potenza ed un cittadino pakistano di trentacinque anni.

Entrambi sono deceduti sul colpo mentre un loro collega bengalese di 35 anni che si trovava all'interno dell'autocarro ha riportato ferite lievi, ma si trova in stato di shock cosi come il conducente dell'autoarticolato che trasportava materiale postale.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Orvieto, il furgone di Latina si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza perché rimasto senza carburante. I sanitari dell'ospedale di Orvieto hanno potuto solamente constatare il decesso dei due operai e soccorrere l'altro collega.

Le salme dei due uomini sono state trasferite all'ospedale di Perugia a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe decidere di svolgere accertamenti per avere un quadro esatto di ciò che è accaduto e che è emerso con una certa chiarezza sulla base della posizione dei due mezzi e del racconto fatto dai due superstiti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, competente per territorio è la magistratura di Terni a cui spetterà adesso anche la decisione di far svolgere gli eventuali esami autoptici.

