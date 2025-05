Il paese dei balocchi. Casciana si accende. Festa per i bambini

Seconda edizione per "Il Paese dei Balocchi" a Casciana Terme. L’iniziativa, realizzata dal Comitato dei commercianti con la collaborazione di Confcommercio, CollEventi e la Camera di commercio Toscana Nordovest, trasformerà nella giornata di domenica prossima la centrale piazza Garibaldi in un parco giochi, un luogo incantato pronto ad accogliere i bambini e le loro famiglie.

Giochi, intrattenimento, musica, esplosione di colori e divertimento no-stop, questo il ricco programma che avrà inizio alle 16 con lo spettacolo del teatro di burattini e andrà avanti fino a sera. "Siamo felici di riproporre Il Paese dei Balocchi dopo il successo dello scorso anno – ha detto Michela Mazzardi presidente dei commercianti termali – un’occasione per offrire svago e divertimento a famiglie e bambini e un’opportunità per far conoscere il nostro territorio e il tessuto commerciale di Casciana Terme".

Per l’intera giornata l’area gonfiabili a tema farà saltare, ridere e giocare i bambini in totale libertà. "I nostri territori riescono sempre a esprimere il meglio delle competenze dei nostri commercianti – ha sottolineato Alessandro Simonelli di Confcommercio – valorizzando per ciascuna città le singole peculiarità. Casciana Terme è da sempre riconosciuta come la città dei bambini e Il Paese dei Balocchi è una manifestazione che si incastra perfettamente con questa identità. È un’iniziativa importante per la città, che ogni anno richiama tante famiglie da tutta la Valdera grazie alle molte attrazioni previste. I negozi resteranno aperti e tutti noi ci auguriamo che sia davvero una bella giornata di festa".

Alle ore 16 prenderà il via il coloratissimo spettacolo del teatro dei burattini, pronto a incantare grandi e piccini con storie magiche e personaggi irresistibili. Dalle 16.30, le mascotte più amate dai bambini faranno il loro ingresso tra musica, balli, abbracci e tantissime foto ricordo. Giuseppe Pino