Rievocazione storica La battaglia non è finita

PONSACCOIl fine settimana del 23 e del 24 maggio a Ponsacco sarà ancora Rievocazione storica. Si comincia venerdì alle 21 all’auditorium Don Meliani per un simposio sul tema. Ci saranno spettacoli e ogni contrada presenterà le proprie squadre in vista del palio del giorno successivo. Il sabato sarà invece il momento dei giochi e della sfida. Nel ricordare la battaglia di Ponte di Sacco combattuta tra pisani e fiorentini del 1497 il programma della giornata prevede il palio della balestra alle 15 ai giardini pubblici Paola Bani e a seguire la disfida con l’arco.

Al termine delle gare, sempre dai giardini partirà il corteo storico che dopo aver attraversato le strade del centro arriverà in piazza della Repubblica. L’arrivo in piazza sarà segnato dall’esibizione del gruppo Alfieri e musici di porta Pisana con chiarine, sbandieratori e tamburini. Alle 18 inizierà il palio delle contrade con sfide a colpi di giochi per grandi e piccini. Tiro alla fune, corsa con i sacchi e catapulta saranno le discipline in cui cinque delle sei contrade ponsacchine si sfideranno per vincere il cencio. Una giornata che si basa sulla ricerca storica di un preciso momento del castello di Ponsacco, ciò che è successo tra l’aprile e luglio del 1497. Un lavoro di ricostruzione che quest’anno si vedrà anche tra i banchi del mercato medievale con banchi di stoffa, legname e ferro. Una festa sostenuta e patrocinata dal Comune di Ponsacco. "Una manifestazione — ha detto Alessio Ricci presidente della Rievocazione Storica – che è cresciuta anche grazie alla nascita delle contrade, anche loro impegnate in un lavoro di ricerca sulla toponomastica e i simboli che caratterizzano ogni zona di Ponsacco. Le contrade sono state ideate proprio per avvicinare alla vita sociale e fare comunità, per divulgare e tramandare il ricordo e la conoscenza delle nostre radici. Un grazie va ai gruppi che saranno con noi durante queste due giornate: gli Arcieri di Sacco, i balestrieri di Porta San Marco, i Falconieri della casa di Ares la compagnia la Barraca e gli Armigeri compagnia d’arme il leone rampante". La festa continua anche la sera. Alle 20.30 in piazza San Giovanni ci sarà la cena medievale con l’intrattenimento di Gianluca Foriesi, cronista di tutta la giornata. Alle 22 spettacoli di fuoco, fiaccolata e segnale di allerta con falò finale. Per i più giovani musica, dj set e banchetti gastronomici fino a tardi in piazza della Repubblica.