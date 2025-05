Una piazza per Camilleri. La decisione del Comune: "Un atto di riconoscenza"

Mentre la scena del Dramma Popolare metterà in scena la sua opera inedita, il Comune celebrerà il centenario della nascita di Andrea Camilleri intitolandogli una piazza del centro storico. La giunta ha deciso di stringere ancora di più i rapporti di San Miniato con lo scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo siciliano. Negli anni ‘50, il giovane Camilleri era infatti stato a San Miniato per collaborare con il maestro Orazio Costa ad alcune messe in scena di spettacoli del Dramma, poi successivamente era tornato in veste di docente di Prima del teatro, la scuola di teatro organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa e dall’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. I fili del suo legame con la città si sono poi riannodati nel 2024, quando nell’archivio del Dramma Popolare è spuntato un testo inedito del giovane Camilleri, "Il santo nero", inviato nella città della Rocca dallo stesso scrittore siciliano, per un concorso bandito dall’Istituto nel 1951, un ritrovamento che ha portato alla decisione di mettere in scena "Autodifesa di Caino", il testo che avrebbe dovuto presentare lui stesso nel 2019, se la morte non lo avesse colto prima.E che quest’anno Luca Zingaretti interpreterà per il Dramma.

"Il legame di Camilleri con la nostra Città è ben evidente e, come amministrazione, vogliamo sottolinearlo ancora di più dedicandogli uno spazio pubblico - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini -. La giunta ha deliberato di intitolargli l’attuale piazzetta del Bastione, lo spazio antistante l’ascensore che conduce a Fonti alle Fate, che dovrebbe così diventare ‘piazza Andrea Camilleri’; grazie al nostro atto adesso l’iter è avviato e sarà la Prefettura di Pisa a dover rilasciare il nulla osta per poter procedere all’intitolazione. Ci piacerebbe riuscire a fare la cerimonia nei giorni in cui Luca Zingaretti sarà a San Miniato proprio con lo spettacolo di Camilleri, un’occasione unica ed irripetibile di cui la nostra Città è orgogliosa, e anche un riconoscimento ad una figura fondamentale del panorama culturale italiano".