Peccioli-Ellhofen, il gemellaggio si rinnova

PECCIOLIL’accordo di Schengen è un trattato internazionale firmato il 14 giugno 1985 e prevedeva la creazione di uno spazio comune, tramite una progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere tra le varie Nazioni interessate, per la circolazione libera di merci e ovviamente persone. Una vera e proprio rivoluzione per l’Europa che avrebbe abbattuto le prime barriere, venute letteralmente giù pochi anni dopo con il crollo del Muro di Berlino. A pochi giorni dai 40 anni di questo importante anniversario, un gruppo di pecciolesi, tra questi anche alcuni consiglieri in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha rinnovato il rapporto di amicizia con Ellhofen iniziato quando le frontiere cominciarono a diventare molto più aperte. Il tutto accadeva esattamente 37 anni fa. Il comitato di Gemellaggio, per il quale da anni continua a coordinare le attività Ivan Bulleri, per rinnovare il patto di amicizia ha viaggiato nel cuore del Baden-Württemberg per incontrare i fratelli tedeschi. Grande partecipazione di pecciolesi, un gruppo di 40 cittadini, molti dei quali under 30, che dopo la prima sera passata in famiglia hanno avuto la possibilità di visitare la città di Stoccarda e il museo Mercedes.