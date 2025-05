Pannelli fotovoltaici. Primo parere negativo: "Abbagliano gli uccelli"

CASTELFRANCONon c’è due senza tre per le enormi distese di pannelli fotovoltaici che negli ultimi mesi sono stati proposti da alcune aziende per il territorio di Castelfranco. Il primo, i lettori ricorderanno, troverà posto in via de’ Tavi. Il secondo a Villa Campanile. Per il terzo, denominato "Castelfranco", ha presentato il progetto alla Regione Toscana la Luner Invest srl, azienda che si trova in provincia di Bolzano. Ma la stessa Regione, con un decreto a firma del responsabile del settore Vas (Valutazione ambientale strategica) e Vinca (Valutazione di incidenza ambientale) Domenico Bartolo Scrascia ha dato parere negativo e ora l’azienda proponente ha la possibilità di presentare un’istanza di valutazione appropriata corredata di studio di incidenza ambientale. Secondo la Regione "i pannelli solari rappresentano un ostacolo al movimento dell’avifauna, nonché un possibile disturbo per la fauna, dato che possono letteralmente trasformarsi in una ’trappola ecologica’, soprattutto considerando la contemporanea presenza di pannelli, potenziali pericoli di collisione per gli uccelli, e delle previste coperture prative permanenti, aree trofiche e quindi attrattive". Inoltre, sempre secondo la Regione, nella documentazione presentata "non è affrontata la problematica del ’disturbo visivo’ all’avifauna a causa del riflesso prodotto dai moduli fotovoltaici".Tutto questo perché il progetto della Luner Invest srl prevede la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in via Pie’ di Monte su un’area complessiva pari a 58.500 metri quadrati, ovvero come sei campi da calcio, con con 8.280 moduli fotovoltaici ad appena 44 metri di distanza dal sito Natura 2000 Zona speciale conservazione Cerbaie e a 300 metri di distanza dalla Zona di protezione speciale Montefalcone. Quindi, il procedimento si blocca. La terza distesa di pannelli fotovoltaici nel territorio comunale di Castelfranco al momento non ha il via libera della Regione. Vedremo gli sviluppi.gabriele nuti