Il grido degli alunni a scuola: "Il passato non deve tornare"

PALAIA"Il passato non deve tornare. Abbiamo voglia di pace". Questa la frase gridata l’altro giorno, in occasione della Giornata della Memoria, dalle bambine e dai bambini della Primaria don Milani di Palaia riuniti nell’ingresso della loro scuola per parlare, riflettere, ascoltare e ascoltarsi. Il grido che i piccoli alunni hanno consegnato all’aria e al vento e al cielo, è stato sentito da molti abitanti del borgo. Un bell’esempio di come si può studiare il passato per cercare di non ripetere gli stessi drammatici errori commessi da chi ci ha preceduto. Sul pavimento dello stesso ingresso della scuola Primaria di Palaia è stato scritto: "Tutti gli uomini sono uguali, perciò dobbiamo ricordare che il passato non deve tornare". "Ogni classe ha letto un libro relativo a temi importanti quali il rispetto dell’altro, l’amicizia come legame che tiene uniti per tutta la vita, la diversità come valore e la guerra come ’scontro’ dove non ci sono né vinti, né vincitori – spiegano le insgenanti – È facile ’farsi la guerra’. Ciò accade ogni qualvolta ognuno di noi litiga con un’altra persona".