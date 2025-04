Il "Giubileo degli artisti" al Santuario Madre dei Bimbi

Un momento di spiritualità e condivisione dedicato agli artisti e agli operatori culturali: sabato 3 maggio, a partire dalle 8, il Santuario della Madonna "Madre dei Bimbi" di Cigoli ospiterà il Giubileo diocesano del mondo della cultura, promosso dall’ufficio comunicazioni sociali e cultura della Diocesi di San Miniato e dall’Unione Cattolica Artisti Italiani.

L’evento, che ripropone a livello locale la giornata giubilare svoltasi a Roma lo scorso febbraio, vedrà la partecipazione del vescovo Giovanni Paccosi, delegato dalla Conferenza Episcopale Toscana per la Cultura. "Vogliamo offrire a chi non ha potuto essere presente a Roma l’opportunità di vivere questa esperienza come pellegrini di speranza", spiegano don Francesco Ricciarelli e Fabrizio Mandorlini, organizzatori dell’iniziativa. L’invito è rivolto a tutti gli operatori culturali: pittori, scultori, attori, musicisti, danzatori, scrittori, registi, professionisti e appassionati, nonché a chi lavora in istituzioni e associazioni culturali.

L’appuntamento è alle 8 alla “Fonte del Lotti”, al bivio per il Molino d’Egola, da dove i partecipanti raggiungeranno a piedi il santuario. Qui, alle 8.30, il vescovo Paccosi presiederà la Santa Messa giubilare. Per motivi organizzativi, è richiesta una pre-iscrizione inviando una mail a: [email protected].