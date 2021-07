Santa Maria a Monte (Pisa), 7 luglio 2021 - Portare un gatto a un rave party forse è un po' inconsueto. Ma ancor più singolare è la colossale ricerca che è stata messa in atto dopo che lo stesso animale è stato perso dal proprietario. Accade nel territorio comunale di Santa Maria a Monte.

Qui, tra i partecipanti della festa abusiva, era arrivato con uno dei tantissimi camper anche un ragazzo con il suo gatto. Che probabilmente è fuggito: al termine della festa infatti del gatto non c'era più traccia. E' scattato subito l'allarme: tra i ragazzi che erano rimasti sul luogo del rave per impacchettare le ultime cose e andare via è scattata una catena di solidarietà.

Tutti hanno iniziato a cercare il gatto. Che però non è stato trovato. Sono stati anche affissi dei cartelli per cercare di spargere il più possibile la voce. Il rave party abusivo ha avuto un impatto non certamente positivo sul territorio comunale di Santa Maria a Monte, zona tranquilla non abituata a feste da seimila persone come quella dell'ultimo weekend. Il bilancio è di un migliaio di partecipanti denunciati per invasione di terreno privato oltre a un ragazzo grave dopo aver bevuto liquido antigelo.