Morto nell’incidente col trattore, i funerali e i tanti amici in chiesa, “Ciao Felice”

Montopoli Valdarno, 4 aprile 2025 – I palloncini bianchi e uno striscione: “Per sempre nei nostri cuori”. Si sono svolti al santuario della Madonna di San Romano, frazione di Montopoli Valdarno, i funerali di Felice Laveglia, 16 anni, il giovane morto in un incidente con il trattore nell’azienda di famiglia. Mentre lo guidava, il mezzo lo ha travolto nei campi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì. Intorno alle 20.30, non vedendolo tornare, la famiglia è andata a cercarlo trovandolo senza vita. Inutile la corsa del 118 e dei vigili del fuoco. Per il ragazzo non c’era più niente da fare. Una tragedia che segna profondamente Montopoli Valdarno e i tanti che conoscevano il ragazzo.

Tutti si sono stretti alla famiglia di Felice, che vive giorni di dramma. Felice frequentava l’istituto “Pacinotti” di Pontedera. Era in terza. I suoi compagni, così come tanti studenti della scuola hanno affollato la chiesa e il piazzale di fronte all’edificio religioso. Tra i presenti, anche gli amici del circolo Arci di Montopoli.

Sullo striscione bianco a caratteri neri c’è anche un cuore rosso. Lacrime e dolore, ma anche qualche amaro sorriso nel ricordo di un amico che non c’è più ma con il quale in tanti hanno condiviso bei momenti. Lunedì 31 marzo, a sera, quando è stata fatta la tragica scoperta, la notizia si è diffusa rapidamente tra Montopoli Valdano e Palaia. Un tam tam di persone incredule. Intanto, fuori dalla chiesa si alzano palloncini bianchi per Felice. Intanto si indaga su cosa sia accaduto. Felice conosceva i trattori di famiglia e li guidava. Qualcosa, come un’irregolarità nel terreno, potrebbe aver fatto ribaltare il trattore.