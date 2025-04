Travolto dal trattore. Morto a 16 anni, il corpo scoperto dal padre e i dubbi sulla dinamica

Montopoli (Pisa), 1 aprile 2025 – La notte è tremendamente fredda nella campagna tra Montopoli e Palaia. Il sangue si gela nelle vene guardando le torce dei carabinieri e dei vigili del fuoco che si muovono ad alcune centinaia di metri dalla strada Palaiese, in fondo ai campi e a ridosso del bosco. In quel terreno a due passi dal torrente Chiesina un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato dal trattore dell’azienda agricola di famiglia. Lo stava guidando in una stradina sterrata, come pare avesse fatto altre volte, per fare un giro nelle terre di famiglia. Il ragazzo, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, non stava lavorando. Frequenta un istituto superiore della zona e ieri mattina era andato a scuola. Dopo pranzo, non si sa a che ora, ha messo in moto il trattore e si è inoltrato nella campagna.

Sulla strada del ritorno, forse a causa di una cunetta che potrebbe aver fatto da trampolino al mezzo agricolo, le ruote del trattore hanno perso aderenza con il terreno e il veicolo si è ribaltato. Per il sedicenne non c’è stato niente da fare. Ha perso la vita sotto il grosso mezzo agricolo. All’ora di cena il ragazzo non era a casa e i familiari prima hanno cercato di contattarlo tramite il telefono cellulare. Ma in quella zona le linee telefoniche non sono particolarmente efficienti. Intorno alle 20,15 il padre del ragazzo è andato a cercarlo e l’ha trovato sotto il trattore. L’ora dell’incidente non è chiara. E neppure a che ora il ragazzino abbia perso la vita. Mentre sembra quasi certo che sia morto sul colpo. I traumi e le conseguenze sul suo corpo sarebbero state devastanti. Senza lasciare scampo al ragazzo.

Il padre ha chiesto aiuto a un conoscente che di corsa ha raggiunto il terreno agricolo dove è accaduto il tragico incidente. Poi lo stesso amico di famiglia ha dato l’allarme al numero unico di emergenza urgenza regionale 112 che ha inviato sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per i sanitari – sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Capanne e l’automedica con il medico e l’infermiere –non c’è stato niente da fare. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Sono subito iniziati gli accertamenti dei carabinieri che hanno cercato tracce sul terreno e indizi utili alle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente dove ha perso la vita il sedicenne del quale non riportiamo le generalità perché al momento in cui siamo andati in stampa non abbiamo avuto la verifica e la conferma ufficiale.

L’incidente è accaduto ad alcune centinaia di metri dalla via Palaiese, al confine tra i Comuni di Montopoli e Palaia, nella zona tra il Tesorino e il podere San Lorenzo. In pochi minuti sulla strada e nella zona sono accorse molte persone. Parenti e amici di famiglia del ragazzo. Lacrime, disperazione, incredulità. La notte sulla via Palaiese e nei campi bui lungo il torrente Chiecina è rimasta a lungo illuminata dai lampeggianti dei vigili del fuoco, dei carabinieri e delle ambulanze. Poi, pian piano, il buio è tornato in possesso di tutta la valle. Un buio triste e freddo. Buio che si è inghiottito la vita di un ragazzino che non era ancora finita di sbocciare.