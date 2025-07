Palio, Le Fornaci ancora imbattibili. E Tognarino si consola con i caratelli

Continua lo strapotere del rione Le Fornaci nel Palio del Cuoio di Ponte a Egola. I biancazzurri capitanati da Mirko Spera e dal factotum Franco Combatti si sono imposti per il nono anno consecutivo, dimostrandosi - per il momento – imbattibili. Anche tra le ragazze, che si sono affrontate la sera precedente, per l’assegnazione del "Caratello rosa", Le Fornaci hanno prevalso, completando la loro festa.

Al rione Tognarino è invece andata la corsa dei caratelli con in gara gli Over 40. Le corse valide per il "Mini caratello" e per il "Caratello intermedio", sono andate appannaggio del rione Il Ponte che si è anche imposto nella sfilata e nel "Minipalio". Gli altri due rioni, Leporaia e Giuncheto, sono rimaste a mani vuote, dicendosi però animate da fieri propositi di rivincita per l’anno prossimo. Entrambi i rioni sono stati i più seri antagonisti delle Fornaci, vittoriose all’ultima "spinta", dopo un forte recupero ed in rimonta. Circa duemila persone hanno assistito, domenica scorsa, alla serata conclusiva, culminata con un ricco spettacolo pirotecnico, al termine di un programma partecipato dalla popolazione della "Regina del Cuoio".

Anche la prima sagra della "Frittura e del bombolone" è stato un successo con gli stand presi di mira dai giovanissimi e non solo. I componenti il consiglio direttivo del Palio del Cuoio, composto dal presidente don Federico Cifelli, dal suo vice Cristiano Badalassi, dal segretario Simone Nieri e dal tesoriere Daniele Petri, hanno ringraziato la "macchina del Palio" per la sentita ed entusiasta partecipazione, soprattutto dei più giovani, dando appuntamento all’edizione 2026.

Marco Lepri