Ragazzo morto nell’incidente con il trattore, ancora da fissare la data del funerale

Montopoli in Valdarno (Pisa), 2 aprile 2025 – In queste ore di dolore e angosciante attesa del dissequestro della salma per il funerale, i familiari di Felice Laveglia, il 17enne morto lunedì travolto dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato, stanno ricevendo la vicinanza di decine di persone. Parenti e amici. Semplici conoscenti. Compagni di scuola di Felice che frequentava la terza all'Ipsia Pacinotti di Pontedera.

La salma del ragazzo è alla medicina legale di Pisa in attesa dell'autopsia. Per questo il giorno e l'orario del funerale non sono stati ancora stabiliti. Nell'edizione cartacea del nostro giornale di oggi, 2 aprile, abbiamo erroneamente scritto che il funerale sarebbe stato celebrato alle 15 in chiesa a Orentano dove, invece, ci sarà l'ultimo saluto a Marino Toti, orentanese impegnato per decenni in politica e nell'associazionismo locale. Si è trattato di un involontario errore di impaginazione del quale ci scusiamo con i familiari di Felice e di Marino e con i nostri lettori.