"Grande lavoro per intercettare fondi"

Cosa è stato fatto in un anno? Cos’è stato realizztao e di queali altri progetti sono state gettate le basi per il futuro del territorio? Giovedì sera si è svolto l’annunciato incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale, durante il quale il sindaco Alberto Lenzi e la giunta al completo hanno fatto il punto a distanza di un anno dalle elezioni." È stato un anno di intenso lavoro", hanno rimarcato gli amministratori, che ha dato i suoi frutti, tradotti nella costante ricerca di finanziamenti. Fondamentali, oggi più di sempre, per portare a termine grandi opere

"È stato proprio questo costante lavoro, giorno dopo giorno, che ha consentito – hanno spiegato ai cittadini presenti – di intercettare non solo i finanziamenti per costruire la nuova scuola media, che la regione ha finanziato nella misura di 2,4 milioni di euro, ma anche per digitalizzare l’amministrazione comunale, renderla al passo con i tempi e a misura di cittadino".

Naturalmente non sono mancati gli approfondimenti sugli altri traguardi raggiunti, dalla Cer (Comunità energetica rinnovabile) all’avvio di nuovi servizi, dal fornendo agli amministratori lo spunto per entrare più nel merito di ciascun argomento. La Cer è un percorso strategico intrapreso dal Comune nei mesi scorsi per promuovere la crescita e lo sviluppo, appunto, delle Comunità Energetiche Rinnovabili per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

C. B.