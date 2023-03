Incidente di Terricciola, un intero paese sotto choc per la morte di Francesco Fallico

Francesco Fallico

Peccioli (Pisa), 21 marzo 2023 - Quello di Peccioli è un paese sotto choc per la morte di Francesco Fallico, 44enne che lavorava con Alessandra Burchi nell’apprezzatissimo negozio "Il grano e l’uva". Fallico ha perso la vita domenica nell’incidente avvenuto poco prima delle 10. Un terribile schianto sulla Strada provinciale 41 tra La Rosa di Terricciola e Peccioli. Un frontale tra un’auto e la microcar elettrica guidata dal commerciante. I soccorsi sono stati immediati, ma il 44enne era già in arresto cardiaco all’arrivo dell’ambulanza; il personale sanitario ha proceduto subito a praticare le manovre di rianimazione che, purtroppo, sono risultate tutte vane. La salma è stata trasferita in medicina legale a Pisa. Nell’incidente è rimasto ferito anche il 31enne che era alla guida dell’altro mezzo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Molti sui social. "Persona fantastica, educato, gentile", uno delle centinaia di post apparsi in queste ore.