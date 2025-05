Premio Studente 2025 a sei giovani talenti

Il Comune di Lajatico valorizza il merito e il senso di appartenenza al territorio con il Premio Studente 2025. Il riconoscimento economico e cerimoniale non solo celebra il successo accademico dei ragazzi, ma rafforza anche il legame tra istituzioni, comunità e giovani talenti. Un’importante spinta motivazionale per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e dello studio.

Un’iniziativa - premiare gli studenti più meritevoli del Comune - che ha origini dal 2008 e che, grazie sopratutto alla Banca Popolare di Lajatico, si è mantenuta. L’amministrazione comunale con il sindaco Fabio Tedeschi, alla presenza della Banca Popolare di Lajatico rappresentata dal presidente Nicola Luigi Giorgi e dalla direttrice Barbara Ciabatti, nella sala consiliare ha consegnato i riconoscimenti anche economici ai 6 ragazzi di Lajatico per il conseguimento della laurea e un riconoscimento per il diploma di scuola superiore.

Un premio economico sostenuto dalla Banca Popolare di Lajatico. Come ha dichiarato il presidente Giorgi "riconoscimenti che premiano l’impegno e la dedizione come presupposto essenziale per il raggiungimento di obiettivi importanti. Il sindaco ha ringraziato tutti i partecipanti.