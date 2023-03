Tragedia a Terricciola, muore nel frontale tra due auto. Un ferito grave

La scena dell'incidente (Fotocronache Germogli)

Terricciola (Pisa), 19 marzo 2023 – Ancora un morto sulle nostre strade. Grave incidente stamani, poco prima delle 10, sulla SP41 tra La Rosa e Peccioii, nel comune di Terricciola vicino ai Magazzini Mangini.

Da quanto abbiamo appreso, per cause che sono ancora in corso di accertamento, nell'impatto sono stati coinvolti due auto (una sembra un quadriciclo) e due uomini non ancora identificati. Uno è deceduto sul posto. L'altro ha riportato un politrauma ed è stato trasportato al pronto soccorso di Pisa dall'ambulanza con infermiere di Peccioli. Intervenuta anche l'automedica di Pontedera. Sul posto ci sono anche i carabinieri della stazione, che fa parte della compagnia di San Miniato, per i rilievi di rito e di legge.