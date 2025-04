Fondazione Lotti. Gli impegni del Comune

Un impegno preciso quello della giunta Giglioli sul fronte cultura: completere l’iter per la costituzione della Fondazione Dilvo Lotti, attuando la disposizione testamentaria di Giuseppina Gazzarrini, coniuge del pittore. Tutti consapevoli che la realizzazione una vera e propria Casa Museo del pittore, figura rappresentativa dell’arte del Novecento in Toscana e della città di San Miniato, può avere un peso rilevante in termini di attività, presenze, turismo culturale. Passi avanti ne sono stati fatti, in particolare con l’inventariazione di tutte le opere e beni che si trovano all’interno della Casa Lotti e nel 2021 grazie anche ad un maggiore somma messa disposizione della Fondazione, la schedatura dei materiali ha avuto un’accelerazione importante, tanto che i lavori di schedatura proseguiti anche nel 2022 sempre attraverso una convenzione con l’Università di Pisa ha visto la sua conclusione a settembre 2022. Ad inventario ultimato si è proseguito con l’iter burocratico, integrando la successione di Giuseppina Gazzarrini, trasferendo tutto il patrimonio a favore del Comune di San Miniato, eseguendo anche le volture catastali del bene immobile. L’iter proseguirà – si apprende – con l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza di Pisa al conferimento del patrimonio nella Fondazione Dilvo Lotti, unitamente all’adeguamento dello statuto sulla base della normativa attuale.

Per quest’anno è previsto il roseguimento dell’iter burocratico affinché il patrimonio ereditato sia conferito alla Fondazione. Prevsita poi la programmazione interventi di messa in sicurezza dell’immobile e l’organizzazione di un programma di interventi finalizzati alla ricerca di finanziamenti e collaborazioni con privati.