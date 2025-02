Foibe, convegno e polemica: "Succede in un Comune che rifiutò anche una targa"

"Trame di memoria" per la Giornata del Ricordo. Un momento di riflessione sulla storia della Comunità Nazionale Italiana tra l’Esodo Giuliano-Dalmata e le testimonianze di chi è rimasto in terra d’Istria. Un convegno al Centro Sete Sois Sete Luas – organizzato anche con l’apporto dell’amministrazione comunale di Pontedera – sul quale, ora, piovono polemiche. Ma cos’è successo? "Al convegno sono stati invitati il vice sindaco della Città di Rovigno (Croazia) e altri esponenti della comunità italiana discendenti degli italiani che per un motivo o per un’altro hanno, all’atto dell’esodo, deciso di rimanere sotto la dittatura dell’ex Jugoslavia", dice il consigliere comunale Nicolò Stella. "La grande tragedia nazionale delle Foibe non è una battaglia di parte, isolata, secondaria, ma un pezzo della nostra storia che non può essere vista solo da chi ha deciso di rimanere in terra d’Istria – attacca Stella –. Un convegno riduzionista? Le foibe giuliano e le deportazioni nei campi di concentramento jugoslavi per mezzo secolo sono stati prigionieri della polemica politica. L’antifascismo a lungo li ha rimossi nel timore che la violenza degli episodi potessero macchiare le motivazioni ideali della lotta di liberazione".

"Un convegno giustificazionista? – si chiede Stella –. Saremo osservatori critici. Ma il tutto è organizzato in una città dove lo scorso mandato amministrativo, la maggioranza consiliare si è dichiarata contraria a mettere una targa a ricordo dei Martiri delle Foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata. Un convegno negazionista? Sicuramente no, ma che in ogni caso viene organizzato proprio a Pontedera dove l’associazione nazionale partigiani non ha mai partecipato alla cerimonia istituzionale della giornata del Ricordo".