Fipili, auto in corsa travolta da un pezzo di metallo

San Miniato (Pisa), 21 settembre 2023 – Un miracolo. Perché quello che è accaduto nella mattina di oggi, giovedì 21 settembre, in Fipili poteva essere una vera e propria tragedia. A raccontare quanto accaduto sulla superstrada prima dell’uscita di San Miniato è un’automobilista di Montespertoli che sul gruppo Facebook ‘I dannati della FIPILI’ cerca testimoni.

"Stamani intorno alle 07:30, 200 metri prima dell’uscita di San Miniato – racconta l’automobilista su Facebook -, mentre mi stavo recando a lavoro procedendo in direzione Pisa, mi trovavo in corsia di sorpasso e all’improvviso dalla corsia opposta al mio senso di marcia, arrivava un pezzo (di metallo, ndr) che secondo me potrebbe appartenere ad un camion adibito al trasporto veicoli tipo bisarca, mi sfondava il vetro e mi feriva il volto”.

"Sono riuscito con non poche difficoltà a non scontrarmi con altre auto e ad uscire e mettere in sicurezza me e la macchina – prosegue a raccontare l’automobilista – Successivamente ho allertato 112 e 118. Vi chiedo se esiste un ente da contattare per cercare di risalire al camion. O se qualcuno del gruppo abbia visto qualcosa”, conclude.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Lo scorso 31 marzo, sempre in Fipili, un altro automobilista venne travolto all’altezza di Empoli da un grosso pezzo di metallo. Anche in quel caso fu una tragedia sfiorata. Fortunatamente l’automobilista ne uscì illeso.