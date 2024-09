Vince al concorso di pittura: il premio è una casa nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina

Pontedera, 9 settembre 2024 - E' Stefano Lucà il vincitore della prima edizione del contest Imago In Villa, concorso di pittura con in palio una casa nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Come riporta una nota Lucà è apparso visibilmente emozionato mentre ritirava la chiave dell'abitazione, ringraziando il sindaco Alberto Ferrini.

Quella di Lucà, si spiega, "è stata una doppia vittoria: anche la giuria popolare ha scelto la sua proposta, tra le 15 arrivate in finale, assegnandogli in premio un weekend a Castelnuovo Val di Cecina, che lui ha ceduto alla seconda classificata, l'artista Daniela Benedini".

Nell'opera di Lucà, intitolata 'I confini dell'arte', l'artista "ha voluto offrire uno spunto di riflessione sul ruolo dell'artigianato nel panorama culturale delle nostre città, sono stati valutati e apprezzati: la tecnica pittorica, l'effetto trompe l'oeil e l'integrazione con il contesto architettonico circostante". "Sono molto soddisfatto di questa prima edizione di Imago In Villa - ha detto Ferrini -. Siamo gratificati dalla qualità delle opere, dalla partecipazione del pubblico che è accorso ad ammirare le opere e ad affollare serate organizzate dal Centro commerciale naturale. Un ringraziamento va a tutti coloro, e sono veramente tanti, che hanno contribuito in molte forme e modi a dare vita a questo itinerario d'arte per valorizzare Castelnuovo. Per il prossimo anno mi piacerebbe creare eventi che facciano da corollario all'itinerario di visite nel borgo, lungo tutte le tappe delle opere realizzate dai 15 artisti".