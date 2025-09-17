Chiusi i registri cartacei. L’anagrafe passa al digitale

Il Comune della Rocca è il primo del Valdarno a subentrare ufficialmente nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile. Il passaggio al sistema digitale, che utilizza esclusivamente i servizi messi a disposizione dal nuovo sistema per la formazione e l’iscrizione nell’archivio nazionale degli atti dello stato civile, comporterà la dismissione dei registri cartacei. Ieri, con un semplice click del sindaco Simone Giglioli, si sono chiusi i registri cartacei e d’ora in poi gli atti saranno redatti e conservati solo in formato digitale.

Con l’ingresso nell’Ansc gli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, morte e altri, saranno digitalizzati e centralizzati, accessibili agli ufficiali di stato civile in modo sicuro, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Il nuovo sistema avanzato, sostenuto dal ministero dell’interno e dal dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei ministri, consente un’ottimizzazione dei tempi di gestione e una riduzione dei margini di errore, garantendo così un servizio più efficiente e affidabile per la comunità. Il sindaco Simone Giglioli, ha ringraziato il personale dell’ufficio di stato civile e espresso soddisfazione per l’adozione di strumenti innovativi che rafforzano l’efficienza amministrativa e migliorano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.